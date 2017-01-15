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نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

تاريخ النشر


أهم الأخبار:

- الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإريتري أسياس أفورقي بقصر الاتحادية

- الصحة: 32 حالة مرضية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

- البابا تواضروس يترأس صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد

- فتح محطات مترو هارون ونادي الشمس وألف مسكن السبت المقبل

- الهند تدعو لعقد مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب

- الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة بطرابلس

- 8 آلاف دولار مكافأة للبحث عن طائرة عسكرية مفقودة بالهند

- 155.9 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد خلال مايو

- انطلاق اجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك بمجموعة الـ 20 باليابان

- "دهب" تتصدر ترتيب قائمة "ناشيونال جيوجرافيك" لأفضل شواطئ الشرق الأوسط

- منتخب الإكوادور يتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب بفوزه على أمريكا
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