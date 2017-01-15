محكمة النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد والسجن لمتهمي اقتحام قسم كرداسة

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 متهما محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة والسجن المشدد 15 سنة لـ7 متهمين و4 متهمين 10 سنوات ومتهم آخر 7 سنوات في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.







وجاء نص الحكم أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس و السابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا و قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.





وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018، بمعاقبة نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان بالسجن المؤبد ومعاقبة نصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال أمبابي وخالد محمد وعلى عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة محمد حسنين و عبدالسلام فتحي و أمير محمد، بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة عمرو عصفور بالسجن لمدة 7 سنوات.





وأحالت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، 23 متهما إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.











