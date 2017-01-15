"التضامن بالنواب": السيسي وضع استراتيجيات ناجحة للإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات قبل بدء عملية الإصلاح الاقتصادي من أجل تنفيذ مجموعة من البرامج الناجحة للحماية الاجتماعية وخصوصا الأسر الفقيرة.



جاء خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم الاثنين مع وفد من قيادات شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وقال القصبي إن الدولة كانت حريصة منذ البداية على الفئات الفقيرة خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" وبرنامج "حياة كريمة" ونشر السلع للمواطنين من خلال المنافذ في الميادين وغيرها والدعم التمويني في بطاقات التموين كان استراتيجية واضحة من خلال توجيهات الرئيس السيسي للتعامل مع هذا الملف.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تعلم جيدا خطورة التحول الاقتصادي ولذلك كان هدفها مع مؤسسات الدولة توفير عنصري الأمن والغذاء لكافة الموطنين.

وأشار الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية بنفسه، موضحا أن خير دليل على اهتمام الدولة بذلك هو تخصيص 19 مليار جنيه في موازنتها العامة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بطرق مختلفة.

ونوه القصبي إلى الدور التشريعي الذي قام به مجلس النواب وخصوصا لجنة التضامن للمساهمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية عبر سن التشريعات والقوانين مثل قانون الجمعيات الأهلية وقانون حقوق الأفراد ذوي الإعاقة والذي تم تعديله والنظر إليه بعد 43 سنة من صدوره أول مرة.

وأوضح أن القانون القديم لم يكن به سوي ميزة واحدة فقط وهي نسبة ال 5% والملزمة للتعيين لأصحاب الإعاقة والتي كانت غير مطبقة وفاعلة علي أرض الواقع، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك قمنا بإعداد قانون جديد يراعي عدم تهميش تلك الفئة والتي تبلغ 15 مليون مواطن مصري.

وحضر الاجتماع عدد كبير من أصحاب الرؤى والخبرات في مجال التضامن والأمن القومي من بينهم الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ووكيل لجنة التضامن النائب محمد حامد ولفيف من قيادات شباب رؤية 2030.



