كثافات مرورية بكوبرى اكتوبر والاوتوستراد

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر لحادث تصادم سيارتين، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه القادم من الجيزة حتى شرق القاهرة وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وشهدت معظم محاور القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء كثافات مرورية متحركة ، فيما شهد أعلى كوبرى 15 مايو كثافات وظهرت كثافات بمحور صفط اللبن، ومنطقة محيط جامعة القاهرة، وأيضا أعلى كوبرى الجيزة .

ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى وللمتجه من المنيب والمريوطية وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد أعلى طريق السويس الصحراوى والزراعى للمتجه من الأقاليم حتى مناطق القاهرة كثافات، وتباطئت الحركة بطريق صلاح سالم بالاتجاهين و بخاصه منطقة نفق العروبة ، ايضا مناطق وسط المدينة، كما ظهرت كثافات بمحور التسعين من القاهرة إلى محور المشير .

كما ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة، فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات ،و أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

ومن جانبها شنت اﻹدارة العامة للمرور ، حملات مكثفة علي الطرق السريعة للحد من الحوادث و منع القيادة تحت تأثير المخدر لانها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين ،كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.



