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الرئيس السيسي يصل الكويت لعقد قمة مباحثات مع أمير البلاد

الرئيس السيسي يصل الكويت لعقد قمة مباحثات مع أمير البلاد

الرئيس السيسي يصل الكويت لعقد قمة مباحثات مع أمير البلاد

تاريخ النشر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت مساء اليوم /السبت/ في زيارة رسمية يعقد خلالها مباحثات قمة مع الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت.  
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