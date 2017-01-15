المفتي يبحث مع سفير أفغانستان بالقاهرة تعزيز التعاون الديني

استقبل فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، السفير محمد محق، سفيرَ جمهورية أفغانستان بالقاهرة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وأفغانستان.



وفي بداية اللقاء توجه سفير أفغانستان بالشكر إلى فضيلة المفتي ودارِ الإفتاء المصرية لدعمهما الكبير في إنشاء دار إفتاء في أفغانستان، وقدم دعوة رسمية إلى فضيلة المفتي لحضور حفل افتتاح الدار بحضور الرئيس الأفغاني.



وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لأفغانستان وتزويد دار الإفتاء الأفغانية بما تحتاجه من مساندة.



كما أضاف فضيلة المفتي أن الدار ستعمل على تدريب المفتين من أفغانستان على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف عبر إرسال علماء الدار في بعثات إلى أفغانستان وأيضًا استقبال المفتين الأفغان لتدريبهم في مصر، وكذلك تزويد مكتبة دار الإفتاء الأفغانية بمجموعة من الإصدارات المطبوعة والإلكترونية والمرئية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بمناسبة افتتاحها.



من جانبه أبدى السفير الأفغاني تطلع بلاده إلى دعم دار الإفتاء الديني والعلمي، مؤكدًا أن هذا التعاون يدل على مدى عمق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.



