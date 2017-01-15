قمة مجموعة ال`20 وأفريقيا تعرض أنفاق قناة السويس

شهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماعات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا عرض فيلم تسجيلي حول مشروع أنفاق قناة السويس باعتباره نموذجا ناجحا للتعاون بين ألمانيا وأفريقيا.





وعقب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد انتهاء الفيلم وعرض مارتن هيرنكنشت رئيس شركة "هيركنشت" الألمانية للتفاصيل, قائلا : مشروع الأنفاق الذي عرض في الفيلم التسجيلي, استخدمنا فيه أسلوبا جديدا, لأننا قبل ذلك كنا نستعين بشركات عالمية لتنفيذ عمليات الحفر لكن بدعم من شركة "هينكنشت" بتوفير المعدات وتدريب المهندسين المصريين, وتواجدها الدائم معنا أثناء العمل علي الأربعة أنفاق وبدأنا في النفق الخامس الذي سيعبر قناة السويس, وأصبح لدينا خبرة بعد تنفيذ حوالي 35 كيلو مترا بشركات مصرية ودعم الشركة الألمانية.





وكشف الرئيس السيسي عن أن مصر بدأت في مشروع جديد لتنفيذ أنفاق المترو بواسطة شركات مصرية وبدعم من هيركنشت أيضا. وقال السيسي مازحا لرئيس الشركة الألمانية : انت هنأتني بعيد ميلادي شفهيا وهذا غير كاف, أريد أن تترجم التهنئة إلى تخفيض جديد في قيمة التعاقد.





وكان مارتن هيركنشت قد هنأ الرئيس السيسي في مستهل كلمته بعيد ميلاده مؤكدا أن الجانب المصري كان حريصا خلال المفاوضات مع شركته على التوصل على سعر يرضي الجانب المصري, قائلا "وعندما تحدثنا عن موعد الانتهاء من المرحلة الأولي خلال عام ونصف فوجئت بتشديد الرئيس السيسي على ضرورة الانتهاء خلال تسعة أشهر فقط, مبديا إعجابه بتمكن الشركات المصرية من إنجاز ذلك بالفعل, كاشفا عن تدريب 160 من الكوادر المصرية حاليا لتنفيذ مشروعات الأنفاق.









