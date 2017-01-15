نشرة الظهيرة من اخبار مصر

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البنك الدولى: تقدم وتطوير بسوهاج وقنا وفقا لبرنامج تنمية الصعيد
"مصرللطيران" تصدر بياناً بشأن تأخر الطائرة القادمة من روما
طقس الأحد معتدل نهارا..والقاهرة 26
مفتي الجمهورية: الإسلام يدعو لنشر التسامح والعيش المشترك بين الجميع
انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
اليوم..طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26
الجيش الإسرائيلي يؤكد شن غارات جديدة على مواقع لحركة "حماس"
سفير روسيا لدى واشنطن يؤكد أهمية بناء قيم مشتركة بين بلاده وأمريكا
تحطم طائرة تابعة للبحرية الهندية ونجاة قائديها
اجتماع طارئ للمجلس الاقتصادي في إيران لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود
عودة أكثر من 900 لاجئ سوري إلى بلدهم خلال ال 24 ساعة الأخيرة
"الوطنية للاعلام" والمتحدة للخدمات يدشنون باقة قنوات "اون تايم سبورتس"
الاتحاد السكندري يطير للسعودية استعدادا لمواجهة الوحدة وديا
الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة
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