اهم احداث اليوم الخميس 29 أغسطس

إعداد وتحرير/ أمانى عبد المنعم

فى اطار عمل دول الاتحاد الأفريقي على تحقيق نهضتها الاقتصادية وانفتاحها على شركاء التنمية من كافة أركان العالم، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي في كلمة له خلال افتتاح منتدى الأعمال الأفريقي الياباني الذي عقد اليوم على هامش مؤتمر تيكاد 7 بمدينة يوكوهاما اليابانية.. أن الإرادة السياسية بالقارة السمراء متوافرة لدفع جهود الإصلاح والتحديث





الرئيس يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

الرئيس السيسي: إفريقيا أكثر المناطق جذبا للاستثمار

السيسي : الإرادة السياسية بالقارة السمراء متوافرة لدفع جهود الإصلاح

السيسي يلتقي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة على هامش مؤتمر"تيكاد 7"

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الأوغندي يوري موسيفيني على هامش" تيكاد 7"

جوتيريش يشيد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي انطلاقا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية المتفوقين ودعمهم وتأكيدا على أن العلم والتفوق والعمل هم السبيل لبناء مستقبل الأمم المشرق ،أقامت اليوم احتفالها السنوي لتكريم الطلبة المتفوقين في مختلف الشهادات العامة والجامعية والدراسات العليا من أبناء وزوجات ضباط القوات المسلحة









القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسيا من أسر القوات المسلحة

للتأكد من نشر ‏معلومات التى لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الشك والقلق بين المواطنين، جاء نفى الحكومة للعديد من الشائعات التى وردت بمواقع التواصل الاجتماعى ومنها:













"الحكومة" تنفي تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي

"التضامن" تنفي وقف المعاشات حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك

التعليم تنفي تحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل

التضامن تنفي حرمان المطلقة من معاش والدها

الحكومة تنفي ماتردد عن عدم اشراف التعليم العالي على الجامعات الأجنبية تمهيداً للاجتماعات التي سيعقدها رئيس الجمهورية الشهر المقبل مع المحافظين في إطار متابعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة، وعدد من الملفات الأخرى، مشيراً إلى أن الحكومة تطمح في تحقيق تقدم أكثر في هذا الملف المهم الذي يٌعيد للدولة حقوقها









مدبولى يراجع موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة مع المحافظين

مدبولي يستعرض مخططات تطوير محيط ترعة المحمودية والمنتزه بالاسكندرية

"معلومات الوزراء" يؤكد توظيف كافة إمكاناته لدعم وتأهيل الشباب اهم ما ورد بموقع الاخبار اليوم:





بالصور..مصرللطيران تكرم المتميزين في بعثة الحج بالمملكة السعودية "الصحة" تؤكد جاهزية مستشفى"السلام بورسعيد" لتدشين التأمين الصحي رسميا رسلان : مشاركة السيسي في قمتي فرنسا واليابان "ناجحة وحققت أهدافها" الإفتاء: "الإخوان" وأقرانهم شوهوا السيرة النبوية لخدمة تنظيماتهم مستشفى الاسماعيلية العام يستعد لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد "معلومات الوزراء" يؤكد توظيف كافة إمكاناته لدعم وتأهيل الشباب مدبولى يراجع موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة مع المحافظين 5 أكتوبر النطق بالحكم في إعادة محاكمة 6 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء" لجنة تنظيم إيراد النهر تتابع استعدادات موسم السيول والفيضان مدبولي يستعرض مخططات تطوير محيط ترعة المحمودية والمنتزه بالاسكندرية "الهجرة" تختتم ملتقى أبناء المصريين بالخارج بالفيوم السيسى وشينزو آبى يشاركان غدا فى الجلسة الختامية لقمة التيكاد السابعة غدا .. انتهاء الجسر الجوى لعودة حج الجمعيات الاهلية الحكومة تنفي توقف مشروع استصلاح وتنمية الـ1.5 مليون فدان وزير الداخلية يمنح نزلاء السجون زيارة استثنائية بمناسبة العام الهجري الحكومة تنفي ماتردد عن عدم اشراف التعليم العالي على الجامعات الأجنبية رئيس الوزراء يتابع مخططات ومشروعات تطوير مدينة الغردقة التضامن تنفي حرمان المطلقة من معاش والدها التعليم تنفي تحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل "التضامن" تنفي وقف المعاشات حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك اختيار المحامي أوليكسي هونشاروك رئيسا للوزراء في أوكرانيا ميركل تتمسك بمبدأ "حل الدولتين" لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل إصابة أربعة مدنيين بقصف مدفعي للميلشيا جنوبي الحديدة غرب اليمن زلزال بقوة 6.3 ريختر قبالة ولاية أوريجون الأمريكية مسئول أممي: مدن سورية دمرت بالكامل بمناطق خفض التصعيد إسرائيل تتهم إيران بالسعي لتصنيع صواريخ عالية الدقة في لبنان "المالية": لا صحة لتعيين هشام الحموي نائبا للوزير للسياسات الضريبية ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة للحاويات والبضائع العامة 'أرامكو السعودية" تدرس طرح الاكتتاب الأولي في بورصة طوكيو تعاون مصري كازاخي في مجال تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 30 ألفا و 700 ميجاوات

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