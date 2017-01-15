صندوق الأمم المتحدة للسكان يشيد بجهود مصر في مكافحة ختان الإناث

أشاد مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، ألكسندر بوديروزا، بالالتزام الوطني غير المسبوق لمكافحة ختان الإناث في مصر، وبالجهود التي تمت من قبل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، قائلا "لابد أن نشعر جميعا بالفخر لما تم حتى الآن في هذا المجال".

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال لقاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بأعضاء اللجنة التيسرية للبرنامج الدولي المشترك لمكافحة ختان الإناث التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، للتعرف على أبرز جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأعرب عن أمله في القضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030، مشيرا إلى ما تقوم به اللجنة الوطنية لنشر الوعي المجتمعي بقضية ختان الإناث من خلال حملات طرق الأبواب، مؤكدا أن هذه الأمر غاية في الأهمية وله مردود إيجابي.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الدكتورة مايا مرسي كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في مجال العمل على تمكين المرأة المصرية والنهوض بها في جميع المجالات، مؤكدا أنها تعد إحدى الشخصيات النسائية الملهمة حول العالم اللاتي لهن دور في إحداث تغيير في الشعوب وهي تعمل بجد من أجل المرأة المصرية وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

من جانبه، أعرب برونو مايس، ممثل منظمة اليونسيف بمصر، عن سعادته بالقرار الصائب لتشكيل هذه اللجنة التي تمثل تحالف قوي من أجل مواجهة عادة ختان الإناث في مصر، مشيدا بالتزام الحكومة المصرية بمواجهة ختان الإناث ودعمها كافة الجهود التي تتم في هذا الإطار.

وأشار إلى أن هذا التحالف يعطينا الأمل والكثير من الصلابة لمواصلة التعاون من أجل حماية الفتيات الصغيرات، معربا عن أمنياته في أن يكون لدينا جميعا نهج متصل وتنسيق لدعم هذه الشراكة في جميع المجالات.

وأوضحت لوريدانا ماجني، عضوة اللجنة التيسيرية بالبرنامج الدولي للقضاء على ختان الإناث، أن مصر ليست البلد الأولى التي تقوم اللجنة التيسرية بزيارتها، لكن سيبذلون جهودا كبيرة ليكون لديهم خلفية عما تقوم به الدول المختلفة في مجال مكافحة ختان الإناث; وهو ما سيعطيهم مؤشرات مهمة للوصول لفهم أكبر للقضية وكيفية مواجهتها ودعم الجهود الوطنية في هذا المجال.

وأكدت أن البرنامج الدولي للقضاء على ختان الإناث يختلف عن البرامج الأخرى في المجالات المختلفة مثل مجال تحسين البنية التحتية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يحتاج إلى تحول ثقافي وتغيير في فكر وثقافة البشر.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، أن القضاء على ختان الإناث مسألة غاية في الأهمية، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث خطت خطوات كبيرة، وشنت بمبادرة "احميها من الختان".

وأضافت أن مصر بذلت جهودا هائلة من أجل مواجهة مشكلة العنف ضد المرأة والفتاة بجميع أشكاله; ومن بينها مشكلة ختان الإناث، حيث أعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تضم محور الحماية، بالإضافة إلى أعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، كما صدرت الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016- 2020، كما أن المادة 11 من الدستور المصري تنص على حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضد المرأة.