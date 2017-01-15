مدبولي يتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل بالمنيا

كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف العمل فى موقع مشروع تطوير كورنيش النيل بالمنيا، لسرعة الانتهاء من تطوير الكورنيش كاملا، حيث يعد متنفسا حضاريا لأهالى المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، لمشروع تطوير كورنيش النيل خلال زيارته لمحافظة المنيا، يرافقه وزراء الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والتنمية المحلية محمود شعراوي، والتجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، والنقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، ومحافظ المنيا قاسم حسين، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

ومن جهته، قال محافظ المنيا "إنه قد أشرف على إعداد تصميمات مشروع التطوير أساتذة من كلية الفنون بجامعة المنيا، موضحا المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تم الانتهاء بالفعل من المرحلة الأولى في يوليو الماضي، وجار العمل حاليا للانتهاء من المرحلة الثانية، وذلك لخدمة أهالي المنيا باعتباره متنفسا أساسيا للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عال من الخدمات أمام زائري المحافظة".

وأكد أن مشروع تطوير الكورنيش من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، وذلك لتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم، لافتا إلى أنه جار حاليا إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير الكورنيش بمراحله الثلاث، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وبدوره، أشار المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير إلى أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير امتدت بطول 290 مترا، بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، كما روعي في مشروع التطوير زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادي الكورنيش، وتم تخصيص أماكن لألعاب الأطفال، وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافتريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.

وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش تمتد بطول 295م، وجار الانتهاء منها حاليا على أن يتم تسليمها في غضون 10 أيام، وتشمل مسطحات خضراء واسعة ومنطقة تصوير ومنطقة مخصصة للعائلات، منوها بأن المرحلة الثالثة من المشروع تمتد بطول 150م سيتم الانتهاء منها خلال شهرين.



