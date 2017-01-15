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نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

تاريخ النشر

أهم الأخبار:

- الجالية المصرية في بريطانيا تنظم مظاهرة تأييد للرئيس أمام مقر إقامته

- مصر تؤكد على حقوق قبرص وسيادتها على مواردها بمنطقة شرق المتوسط

- الرئيس يصل الي لندن للمشاركة في قمة "أفريقيا بريطانيا للاستثمار"

- قومي المرأة يفتتح ورشة صاحبات الاعمال

- مدبولى يصدر قرارا بفرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء

- قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر

- الدفاع الروسية تعلن عن إحباط هجوم على قاعدة حميميم

- الإمارات: ندعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

- روسيا: سيتم إرسال "وثيقة برلين" النهائية إلى مجلس الأمن

- أنباء: ترامب يعلن عن خطة السلام في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة

- كندا تطالب إيران بمشاركة المعلومات الواردة في الصناديق السوداء

- فريقا محاكمة ترامب يشهران اسلحتهما قبل يومين من بدء الجلسات

- عون يترأس غدا اجتماعا أمنيا لبحث اتخاذ إجراءات ضبط الأوضاع

- المبعوث الأممى إلى اليمن يدين الهجوم الحوثي على معسكر في مأرب

- الأمن اللبناني يستخدم المياه لتفرقة المتجمهرين

- بوتين: مؤتمر برلين حول ليبيا جاء بجهود دولية مكثفة

- رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على بارما 2-1 بالدوري الايطالي

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