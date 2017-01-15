مدبولي يتفقد تطوير طريقي "الكافوري - برج العرب" و"سيدي كرير - المطار"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مشروع تطوير طريقي (الكافوري - برج العرب) و(سيدي كرير - المطار)، أعلى محور التعمير، بطول 28.5 كم ، بتكلفة تصل إلى 605 ملايين جنيه.

جاء ذلك في مستهل زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الإسكندرية، التي ستتضمن متابعة سير العمل في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وتفقد محاور الربط المرورية في محيط الميناءين، بالإضافة إلى الاطمئنان على موقف تقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المنشآت الخدمية بالمحافظة، يرافقه كل من المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وعدد من المسئولين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع تطوير الطريقين، وتمت الإشارة إلى أنه يجرى تطوير الطريق بطول 28.5 ليصبح بعرض 48.5 متر، ويتضمن 5 حارات مرورية لكل اتجاه، من بينها حارتان للخدمة، مع فصل حارات السير عن الخدمة، وتصل تكلفة تنفيذه إلى نحو 605 ملايين جنيه.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول دراسة تطوير شبكة الطرق المحيطة ببحيرة مريوط، على غرار ما تم في بحيرة المنزلة، وتمت الإشارة إلى أنه يجرى التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ طريقين بشمال وجنوب البحيرة، وإطالة محور التعمير، وتوسعة منازل ومصاعد الكباري، لتيسير حركة النقل وتحقيق الربط بصورة أكبر.

وتابع رئيس الوزراء خلال التفقد مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، موقف تطوير طريق الساحل الشمالي، في ظل تزايد معدلات وقوع الحوادث عليه; حيث أكد الوزير أن هناك خطة لصيانة عاجلة للطريق، ومعالجة الشروخ عليه، وتوفير عناصر التطوير اللازمة لتحقيق السلامة لمرتاديه، في المنطقة الممتدة من مدينة العلمين الجديدة حتى مطروح، وتتم حاليا دراسة تطويره وتوسعته، على غرار ما حدث من بداية الطريق الساحلي حتى مدينة العلمين.



