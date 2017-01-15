وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من كلية القادة والأركان

شهد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتخريج الدورات ( 68 أركان حرب عام والدورتين 40- 41 أركان حرب تخصص ) من كلية القادة والأركان والتى تضم دارسين من 13 دولة شقيقة وصديقة هى ( البحرين ، الكونغو ، فرنسا ، الأردن , كينيا ، لبنان ، عمان , باكستان ، السودان , تنزانيا ، اليمن ، جنوب السودان ، فلسطين ) .





وقام القائد العام بتقليد أوائل الخريجين من مصر والدول الشقيقة والصديقة نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديراً لتفوقهم العلمى والبحثى وتفانيهم فى أداء مهامهم طوال فترة دراستهم بالكلية .





وأشار وزير الدفاع إلى الدور الهام الذى تقوم به كلية القادة والأركان بإعتبارها واحدة من أعرق الصروح العلمية التى أمدت القوات المسلحة المصرية والجيوش العربية بنخبة من القادة والكفاءات العسكرية التى تحمل أمانة الزود والدفاع عن الوطن، موضحاً أهمية إمتلاك عناصر القوة فى عالماً يموج بالصراعات.





وقدم القائد العام التحية للضباط الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة الذين حرصوا على الإستفادة من إمكانيات كلية القادة والأركان وكان لوجودهم أثر بالغاً فى تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين مصر وبلدانهم متمنياً لهم دوام التوفيق فى خدمة أوطانهم التى نعتز بها ، ونرتبط معها بأوثق علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك لدعم الأمن والإستقرار فى المنطقة والعالم .





ووجه القائد العام فى كلمته التحية لأرواح الشهداء ولأسرهم الذين بذلوا الغالى والنفيس وجادوا بالنفس من أجل عزة الوطن ، منوهاً إلى أنه يجب أن نكمل مسيرة عطائهم وأن نبنى على تضحياتهم والتى سطرت بأحرف من نور فى ذاكرة التاريخ .





حضر مراسم الإحتفال الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة و قادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول العربية والأجنبية وقدامى مديرى كلية القادة والأركان .