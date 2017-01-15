250 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات

اعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اعتماد مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه إضافيًا كتعزيز استثمارات لإطلاق المرحلة الأولي من مشروع المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.



كان مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم 48 في يوليو الماضي على تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية.

وتسهم المنظومة في مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.

وتقوم وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة 9.3 مليار على مدار خمس سنوات، كما تقوم الوزارة بتفعيل تلك المنظومة مع كافة المحافظات.

جدير بالذكر أن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية تشتمل على ثلاثة برامج يستهدف البرنامج الأول منها والمعني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية إغلاق المقالب العشوائية والبالغ عددها 57 مقلب مع العمل على انشاء محطات وسيطة تتضمن 36 محطة ثابتة و 56 متحركة بإجمالي 92محطة إلي جانب إنشاء 59 خلية دفن صحي مع إنشاء 11خط ورفع كفاءة 14 خط أخرين لإجمالي 17 مصنع تدوير ومعالجة فضلاً عن إنشاء 45 خط جديد لإجمالي 30 مصنع تدوير ومعالجة.

ويتمثل البرنامج الثاني في عقود التشغيل والذي يستهدف عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة..

أما البرنامج الثالث فيمثل الدعم المؤسسي مستهدفاً التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوي المحافظات إلي جانب تنمية القوي البشرية والعمل علي المشاركة والتوعية المجتمعية مع دعم القطاع الغير رسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.تتيح 1.25 مليون فرصة عمل.



