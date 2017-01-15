جامعتا القاهرة والسوربون تجددان اتفاقية منح الدرجة العلمية في الحقوق

اعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تجديد اتفاقية التعاون لمنح الدرجة العلمية المشتركة في ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية ودبلومة الدراسات العليا التي تمنح من خلال معهد قانون الأعمال الدولية.







جاء ذلك خلال الإحتفالية التي شهدتها قاعة الإحتفالات الكبري بالجامعة بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية بين جامعتي القاهرة وباريس

1 – سوربون، وحضرها ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بمصر، والدكتور جورج حداد رئيس جامعة باريس 1– سوربون، والدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق، والدكتور طارق سرور المدير المصري لمعهد قانون الأعمال الدولية والأستاذ بكلية الحقوق، ومدير المعهد من الجانب الفرنسي.





وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال الاحتفالية، إن لدي جامعتي القاهرة والسوربون تعاون ثقافي وأكاديمي واسع، يؤكد عمق العلاقات التعليمية والثقافية بين مصر وفرنسا، كما درس الكثير من الأساتذة بجامعة القاهرة في جامعة السوربون، كذلك درس أساتذة من جامعة السوربون في جامعة القاهرة، معربٱ عن أمله في زيادة التعاون مع الجامعات الفرنسية في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هناك العديد من المشروعات التي تعمل عليها الجامعة، وفي مقدمتها، مشروع تطوير العقل المصري الذي يهدف إلى تغيير طرق التفكير لدي الطلاب ولدي المواطن المصري، موضحأ أن هدف الجامعة هو تخريج طالب يؤمن بالعالمية الحقيقية ويعمل على الأفكار التي تتحكم في السلوك، مشيرآ إلي أن فرنسا لم تتغير إلا عندما قامت بتغيير طرق التفكير وكان لها دور بارز في تحول البشرية نحو العصر الحديث.





وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة لا تسعي لتغيير المناهج التعليمية، فقط بل تعمل على تغيير طرق التفكير لدي شبابها، والإستفادة من الآخرين، مشيراً إلي أن فرنسا تقدمت عن طريق الإلتقاء بالحضارات الأخرى، كما أن مصر تقدمت في مراحل هامة من تاريخها وتتقدم الآن لمواجهة كل الأفكار الظلامية، مؤكداً أن الإرهاب يمثل تحدياً مشتركا أمام مصر وفرنسا. وأشار إلى دور الفكر السياسي الفرنسي في تشكيل العالم الحديث خاصة مونتسكيو في كتابه (روح القوانين)، وجان جاك روسو في كتابه ( العقد الاجتماعي).





وقال ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بمصر، إن الاحتفال بمرور 30 عاماً على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية يعد يوماً هاماً بالنسبة لمصر وفرنسا، وهو تعاون هام يسمح بتبادل الأفكار في الحقوق والتشريعات على الجانبين المصري الفرنسي.





وأكد الدكتور جورج حداد رئيس جامعة السوربون، إن المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا تعمل لخدمة العقل البشري، موضحٱ أن معهد قانون الأعمال الدولية يساهم في تحقيق هذا الهدف.











