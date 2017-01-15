اهم احداث اليوم الجمعة 21 يونيو

















اعلن الرئيس السيسى اليوم الجمعة افتتاح فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر من الفترة 21 من الشهر الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وذلك قبل لقاء مصر وزيمبابوي، اليوم الجمعة ورحب الرئيس بجميع الحاضرين والمتواجدين في الافتتاح، وتمنى للجميع التوفيق.





الرئيس السيسي يعلن افتتاح كأس الامم الافريقية







عسكريا ... إختتمت فاعليات تدريب دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والذى شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة لكلاً من مصر وتوجو بقاعدة محمد نجيب العسكرية .







بالفيديو.. ختام التدريب المشترك بين دول "الساحل والصحراء"





دوليا ... قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه أوقف ضربة عسكرية مرتقبة لإيران لأن الرد لم يكن ليأتي متناسبا مع إسقاط طهران لطائرة مراقبة أمريكية مسيرة غير مأهولة مضيفا أنه فرض المزيد من العقوبات على طهران في وقت متأخر يوم الخميس.





ترامب: أوقفت الهجوم على إيران لأنه لا يناسب إسقاط طائرة غير مأهولة

وفى ذات الاطار ... أكد المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في محاولاتها البائسة وممارساتها غير الأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واصفا هذه المحاولات بأنها ترقى إلى جرائم حرب بحسب نصوص القانون الدولي الإنساني.





تدمير 5 زوارق مفخخة كانت تستهدف مضيق باب المندب





وفى موضوع اخر ... عقد مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي جلسة استماع لمناقشة قضية إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية من جانب الإدارة الأمريكية، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس والخبراء والمهتمين بهذه القضية من المجتمع الأمريكي، حيث طالبوا الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدمًا نحو تصنيف الجماعة كإرهابية.





"الشيوخ الأمريكي" يعقد جلسة استماع حول تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"





يما له صلة بمكافحة الارهاب ..... شن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هجومًا لاذعًا على قطر. مؤكدًا أنها دمرت العالم العربي بدعوى الحرية والديمقراطية.









الرئيس الموريتاني: قطر دمرت العالم العربي.. وقطع العلاقات معها "شرف"





اقتصاديا .. هدد الاتحاد الأوروبي، تركيا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها "غير القانونية" للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.









الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا





اقتصاديا ايضا .. اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.7 مليون طن حتى الآن حيث تلقى تقريرا من د. أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى ٢٠يونيو الحالي.





الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ أكثر من 3.7 مليون طن





ثقافيا ... استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية عدد 155 قطعة اثرية من اهمها المظلة الخاصة بالملك توت عنخ امون.





بالصور..المتحف المصرى الكبير يستقبل 155 قطعة اثرية

وحول انباء الطقس ... يبدأ اليوم الجمعة فى مصر والدول الواقعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي في الساعة الخامسة عصرا و٥٤ دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة "الانقلاب الصيفي"، الذي يوافق جغرافيا وفلكيا بداية فصل الصيف في هذا الجزء من العالم





اليوم..بداية "الانقلاب الصيفي" مع أطول نهار في العام

رياضيا ... تمنى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نجاح مصر في تنظيم بطولة كأس الامم الافريقية التي تقام خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً للمرة الاولى في تاريخ المسابقة.





الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.









السبت..طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36

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