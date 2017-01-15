طقس اليوم رطب على الوجه البحري .. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على بعض محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 - 34 ، شبين الكوم 24 - 34 ، طنطا 24 - 34 ، دمنهور 24 - 33 ، الإسكندرية 24 - 30 ، بلطيم 25 - 30 ، مطروح 23 - 29 ، السلوم 23 - 30 ، سيوة 24 - 36 ، بورسعيد 26 - 29 ، دمياط 25 - 29 ، الزقازيق 25 - 35 ، الإسماعيلية 22 - 34 ، السويس 23 - 34 ، العريش 23 - 31 ، رفح 23 -31 ، رأس سدر 24 - 35 ، نخل 22 - 35 ، نويبع 29 - 36، طابا 25 - 34 ، كاترين 18 - 35 ، الطور 27 - 33 ، شرم الشيخ 29 - 38