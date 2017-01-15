اليوم...مصر للطيران تحتفل باستلام أولى طائراتها من طراز"إيرباص 220-300

تحتفل شركة "مصر للطيران" اليوم السبت باستلام أولى طائراتها الجديدة من طراز (إيرباص 220- 300)، ويقام الاحتفال في صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي.

وقد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي مساء امس السبت، أولى طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران من طراز "إيرباص 300-220" قادمة من مصنع "ميربل" بكندا.

وذكرت شركة إيرباص في بيان لها، أن مصر للطيران بتسلمها طائرة A220 تكون أول ناقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشغل هذا الطراز، والذي يوفر مقاييس عالية من الراحة ومساحة أكبر للركاب.



