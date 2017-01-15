اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

بمشاركة السيسي .. اليوم انطلاق قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في برلين

بمشاركة السيسي .. اليوم انطلاق قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في برلين

بمشاركة السيسي .. اليوم انطلاق قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في برلين

تاريخ النشر

تنطلق اليوم الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين اجتماعات مبادرة "قمة مجموعة العشرين وإفريقيا ".

وتستهدف المبادرة دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول "مجموعة العشرين"، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وتنطلق مبادرة "مجموعة العشرين الشراكة مع إفريقيا" بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار: "أوروبا وإفريقيا - شريكتان متساويتان ودائمتان"، في إطار الإدراك الألماني بمصلحتها القوية في أن يكون لدى دول إفريقيا آفاق اقتصادية جيدة بما يتطلب تزايد حجم الاستثمارات الخاصة إلى جانب الدعم الدولي.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content