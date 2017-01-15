بمشاركة السيسي .. اليوم انطلاق قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في برلين

تنطلق اليوم الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين اجتماعات مبادرة "قمة مجموعة العشرين وإفريقيا ".



وتستهدف المبادرة دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول "مجموعة العشرين"، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وتنطلق مبادرة "مجموعة العشرين الشراكة مع إفريقيا" بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار: "أوروبا وإفريقيا - شريكتان متساويتان ودائمتان"، في إطار الإدراك الألماني بمصلحتها القوية في أن يكون لدى دول إفريقيا آفاق اقتصادية جيدة بما يتطلب تزايد حجم الاستثمارات الخاصة إلى جانب الدعم الدولي.