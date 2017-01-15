عبد العال: هناك دور انعقاد سادس للبرلمان ينتهى 9 يناير 2021

قال رئيس مجلس النواب على عبد العال إن دور الانعقاد الحالى (الخامس) ليس الاخير للبرلمان الحالي بل أن هناك دور انعقاد سادس يبدأ فى شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، " ما يقال إن دور الانعقاد الخامس هو الاخير هذا غير حقيقى، فى دور انعقاد أخر فى اكتوبر المقبل، فهناك خلط كبير بين الفصل التشريعى (مدة انعقاد البرلمان) وأدوار الانعقاد، مش معنى أن الفصل التشريعى 5 سوات يبقا الأدوار 5 ممكن تبقا 5 أو 6 أو 7 ".

وتابع قائلا: " الدستور نص على مدة المجلس 5 سنوات من أول جلسة انعقاد ليه أى أن ينتهى الفصل التشريعى فى 9 يناير 2021 الساعة 12 بليل فختى هذه اللحظة لهذا المجلس الحق ان يقر ما يشاء من تشريعات وعقدلجلسة خاصة أو طارئة".

وأضاف قوله: " ليس هناك ربط بين مدة المجلس وأدوار الانعقاد قبل الخميس الأول من اكتوبر، فى الفقه الدستورى هناك دور انعقاد كامل (9 أشهر أو أكثر) و دور ناقص، الذى مضي من المدة من دور الانعقاد المحدد بالدستور ممكن 5 أو 6 شهور دور الانعقاد".

