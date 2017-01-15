رئيس الوزراء يعلن إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا، والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو معلن وشفاف وتنافسي مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو بما يسمى بـ"تسقيع الأراضي.



جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والقضايا ذات الأولوية، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، موضحا أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

ونوه بالجهود المبذولة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتي تسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحديا كبيرا أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، كما نوه بأنه سيتم قريبا توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتي المالية والكهرباء بعد نجاح الحكومة في حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكدا أن الحكومة ستواصل السعي بجهود حثيثة للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشددا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، لما لها من دور كبير في إحداث انفراجة في عمليات الاستيراد والتصدير.



