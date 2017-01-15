البرلمان يرفض رفع الحصانة عن "الحناوى" ويطالبه بوضع المبلغ للمدين

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على إرجأ النظر فى الاذن باتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة قبل النائب هاني الحناوى .







كما وافق المجلس أيضا على إيداع النائب المبلغ وقيمته مليون و 750 الف جنيه فى مصلحة المدين وإذا رفض المدين التصالح مع النائب يتم النظر فى رفع الحصانة عن النائب.





وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبو شقة وافقت على رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى، وأحالت الأمر إلى الجلسة العامة، وذلك بعد بحث الطلب المقدم من النائب العام، يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف بناء على ما هو منسوب إلى النائب المذكور فى القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.





ونقل وزير شئون مجلس النواب عمر مروان عن النائب العام بانه أمر نيابة الهرم بقبول إيداع المبلغ على ذمة القضية



