فرحات: خطة لنقل 50 الف موظف الى العاصمة الادارية الجديدة خلال اشهر

ذكرد. حسام فرحات استاذ تطوير الموارد البشرية بالجامعة الامريكية ان هناك اتجاه للدولة لنقل 50 الف موظف الى العاصمة الادارية الجديدة خلال الاشهر القليلة القادمة وذكر ان الخطة ليست نقل الموظفين بل نقل العائلات الى نقاط حضارية جديدة ورأى ان معاييراختيار 50 الف موظف من كافة الوزارات سيكون طبقا للمهارات في العمل والقدرة على استخدام الكمبيوتر .



وأوضح في لقاء مع الاعلامي نادر دياب في برنامج ملفات ان هذه التجربة تشبه تجربة الستينيات عند نقل العاملين الى حلوان بجانب المصانع بينما كان السكن في مناطق اخرى و هو ماسيتم تصحيحه خلال نقل الموظفين الى العاصمة الادارية حيث سيكون السكن والعمل والمدارس والجامعات في نفس المكان حتى لا يفكر في العودة مرة خرى الى القاهرة .



وأشار الى ان الاتجاه الرقمي للدولة وجعل محافظة بورسعيد رقمية بالكامل يأتي في اطار استراتيجية 2030 والتي تهدف الى تطوير اداء الموظفين في الجهاز الاداري للدولة ورأى ان هناك معايير سيتم تحديدها وبناءا عليها سيتم تقييم الموظف واهمها إتقان اللغة العربية والقدرة على استخدام الحاسب الالي ولفتت الى ان التقييم يوضح عمل الموظف المتميز وعمل حافز تمييزي له عن الزميل الذي يعمل اقل منه .



وقال " الترقية بالمجهود والمعاقبة بأداء العمل والموظف الاقل كفاءة سيدخل برامج تدريبية ورأى ان قرار صرف الحوافز للموظف سواء فعل او لم يفعل لابد ان ينتهي" .

