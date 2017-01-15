السيسي يشارك في القمة الصينية الإفريقية المصغرة قبل انطلاق قمة العشرين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الصينية الإفريقية المصغرة التي عقدت صباح اليوم الجمعة بمدينة أوساكا اليابانية قبل انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق اليوم.

شارك في القمة الصينية الإفريقية - أيضًا - الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيسا جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والسنغال ماكي سال، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وكانت بكين قد استضافت - في سبتمبر من العام الماضي - أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق في وقت لاحق اليوم أعمال قمة مجموعة العشرين، بمشاركة الرئيس السيسي، وتناقش القمة قضايا تتعلق بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الرقمي والنمو الشامل والمستدام ومشروعات البنية الأساسية والمناخ والطاقة والبيئة، كما تناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030.