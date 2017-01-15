القوات المسلحة تحتفل بمرور 51 عاما على عيد المدفعية

تحتفل القوات المسلحة بالعيد الحادي والخمسين لسلاح المدفعية، وأصدرت وزارة الدفاع فيديو بعنوان "المدفعية المصرية بطولات وإنجازات" يتضمن تاريخ وبطولات سلاح المدفعية منذ نشأته وأهم المعارك التي خاضها وحمى فيها الوطن ضد الأعداء وأهم أبطاله، وأدوار المدفعية في الحروب التي خاضها الجيش المصري على مدى التاريخ.

كما يمثل يوم المدفعية علامة فارقة فى تاريخ المدفعية المصرية لأنها كانت نقطة التحول الرئيسية على الجبهة المصرية، وعلم العدو أنه هو الطرف الخاسر فى حرب الاستنزاف واعتبرت القوات المسلحة هذا التاريخ هو يوم المدفعية.



