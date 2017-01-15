تجديد حبس قاضي متهم بالرشوة 15 يوما على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر تجديد حبس القاضي المتهم بالرشوة و3 أخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات .



وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس قاض متهم بتلقي رشوة، 4 أيام و3 أخرين وسطاء على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية المتهم فيها والوقائع المرتبطة بها.

ونسبت النيابة للمتهم اتهامات تتعلق بطلب وتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وأُلقي القبض على القاضي الذي يعمل عضو يسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر بموجب تحقيقات وتسجيلات مأذون بها وعرض على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له وقررت النيابة أمس الأربعاء حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.



