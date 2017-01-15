"الوطنية للصحافة": رفع أسعار الصحف القومية "جنيه واحد" ابتداء من يوليو

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر أنها وافقت على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة "جنيه واحد" لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتباراً من يوليو المقبل. مشددة على ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالمحتوي التحريري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر ، بحسب بيان أصدرته اليوم.

وطلبت الهيئة من رؤساء تحرير الإصدارات أن يقدموا لها في الاجتماع المشترك الذي يعقد بعد غد الأربعاء، خطة تفصيلية لتطوير المحتوي التحريري، تمهيداً لإقرارها والعمل بها ابتداء من يوليو القادم.

من ناحية أخرى، ذكرت الهيئة الوطنية للصحافة أنها عقدت اجتماعاً مشتركاً حضره رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية، وشركة وطنية كبرى، لإبرام عقود تأمين البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية على نحو عاجل.

وطلبت الهيئة من رؤساء تحرير البوابات أن يتقدموا على الفور بخطة مشفوعة ببرنامج زمني لتطوير المواقع الإلكترونية للصحف، لتواكب التطور التكنولوجي، وإصدار نسخ إلكترونية باشتراكات شهرية وتطوير الإعلانات والخدمات، وجذب الكوادر البشرية التي تستطيع القيام بهذه المهام.

وأكدت ضرورة عدم إطلاق أي موقع أو بوابة إلكترونية للمؤسسات الصحفية القومية إلا إذا كانت مؤمنة تأميناً كاملاً ضد الاختراق،محذرة من قيام بعض الجهات المعادية باختراق البوابات.



