"صوت أمريكا" يبرز حرص الرئيس السيسي على تنسيق المواقف الإفريقية

أبرز موقع الإذاعة الأمريكية "صوت أمريكا" حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي كرئيس للاتحاد الإفريقي على تنسيق المواقف الإفريقية بشأن عدد من القضايا، وتوحيد الرؤى ووجهات النظر فيما يخص الملفات المطروحة فى القمة.



وأشار "صوت أمريكا" إلى عقد الرئيس السيسي لمأدبة غداء الأحد الماضى مع كل من رؤساء الدول الإفريقية المشاركين فى القمة، ومنهم رئيس روندا بول كاجامي، ورئيس السنغال ماكي سال، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس بوركينافاسو روك مارك كريستيان كابوري.

وقال موقع الإذاعة الأمريكية أن القادة الآفارقة شددوا على أهمية تعزيز التكامل القاري، وتعزيز الجهود لتشجيع التجارة البينية من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، وإطلاق الخطوات التنفيذية لها.

وأوضح "صوت أمريكا" أن عددا من الرؤساء الآفارقة أشادوا بمبادرة الرئيس السيسي لعقد اجتماع من أجل تنسيق المواقف الإفريقية قبيل انطلاق قمة الدول الصناعية السبع الكبرى التى عقدت بفرنسا الأسبوع المنصرم

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالقارة السمراء وقضاياها ، ويحرص دائما على إبراز أولويات الدول الإفريقية أمام الشركاء فى جميع القمم الدولية بهدف تحقيق أجندة التنمية الإفريقية 2063 لما لها من أثر كبير على الحفاظ على الأمن والاستقرار بالقارة، ورفاهية شعوبها.

جاء هذا المقال فى برنامج (مصر فى عيونهم)، ويذاع على محطة صوت مصر من القاهرة على أثير شبكة الإذاعات الموجهة، إعداد عبد الحكيم سراج الدين، ترجمة إيمان سليمان، تقديم إسلام أحمد.



