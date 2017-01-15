"الرى" تواصل حملات إزالة التعديات على نهر النيل

تلقت وزارة الموارد المائية والرى تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة فى مجال الإزالات والتي تضمنت إزالة (511 ) حالة تعدى على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع .. حيث قام قطاع حماية النيل بتنفيذ عدد ( 114 ) إزالة على طول النهر وفرعيه ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ عدد (297 ) على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد ( 100) ازالة على منافع الصرف.





وفي هذا الصدد قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ عدة حملات مكثفة خلال الأسبوع وأسفرت عن تنفيذ (114) إزالة شملت عدد (5) ازالة بمحافظة الغربية وعدد (5) ازالة بمحافظة المنوفية وعدد (31) ازالة بمحافظة البحيرة وعدد (9) بمحافظة كفر الشيخ وعدد (42) ازالة بمحافظة المنيا وعدد (6) ازالة بمحافظة اسيوط وعدد (1) ازالة بمحافظة سوهاج و عدد (12) ازالة بمحافظة قنا وعدد (3) ازالة بمحافظة اسوان .





كما قام قطاع الرى بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات على مدار السبعة أيام الماضية وأسفرت عن تنفيذ عدد (297) إزالة شملت إزالة عدد (132) بمحافظة القليوبية وعدد (8) بمحافظة المنوفية وعدد (1) بمحافظة الدقهلية و عدد (37) بمحافظة أسيوط وعدد (37) بمحافظة سوهاج وعدد (4) بمحافظة الشرقية .

وفي ذات السياق قامت هيئة الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي و البحري بلغت ( 100 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 6 ) محافظات وقد تضمنت تنفيذ عدد ( 39) ازالة في نطاق اقليم شرق الدلتا بزمام محافظات (الشرقية بعدد ( 21 ) إزالة- الدقهلية بعدد(18) إزالة) ، بالاضافة الي تنفيذ عدد (4) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة ( المنوفية بعدد ( 4 ) إزالة) ، وايضا تنفيذ عدد ( 32) ازالة بنطاق اقليم صرف غرب الدلتا بزمام محافظة ( البحيرة بعدد ( 32) ازالة) وكذلك تنفيذ عدد (11) ازالة في نطاق اقليم مصر الوسطى بزمام محافظة ( المنيا بعدد (11) ازالة) ، إلى جانب تنفيذ عدد (14) إزالة بإقليم مصرالعليا بزمام محافظات ( أسيوط بعدد ( 14) إزالة ) ... جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات... وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون



