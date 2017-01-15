اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بمشاركة أمريكية

يعقد على مدار يومى 15-16 نوفمبر 2019 بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا الاجتماع الاول من الاجتماعات الاربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى



ويأتى عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجارى وبرعاية السيد وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

ومن المقرر ان تناقش الاجتماعات على مدار اليومين قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك بهدف الوصول الى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن في 6 نوفمبر 2019.



