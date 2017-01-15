14 ألف مستفيد من أنشطة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث, برئاسة كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تنفيذ 59 نشاطا خلال اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق 14 يونيو من كل عام حيث وصل عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 14 ألف مستفيد من الرجال والإناث على حد سواء.







وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي -في بيان أصدرته اليوم الأحد- إن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث دشنت مجموعة من الأنشطة والفعاليات الخاصة بمناهضة تلك الجريمة تحت عنوان "احميها من الختان"وذلك لإحياء الزخم وكسب التأييد لرفض ختان الإناث. وأشارت إلى أن هذه الفعاليات ممتدة طوال شهر يونيو الحالي من خلال فروع المجلس القومي للمرأة بجميع المحافظات وبالتعاون مع لجنة حماية الطفل بالمحافظات وشركاء التنمية.





ولفتت مرسي إلى وجود استجابات ومشاركات قوية خلال اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث من المحافظين والنواب والعمد والمشايخ ومديريات الوزارات المختلفة, موضحة أن الفعاليات تضمنت تنظيم قوافل توعوية متنقلة وندوات ولقاءات مباشرة ومسابقات ثقافية وأنشطة فنية متنوعة ورسم وألعاب للأطفال وعروض فيلمية وتوزيع هدايا عينية وتقديم الاستشارات اللازمة. من جانبها, أشارت رئيس المجلس القومي للطفولة الدكتورة عزة العشماوي إلى استقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من البلاغات والاستشارات حول ختان الإناث وذلك من الفتيات أنفسهن.





ولفتت إلى زيادة البلاغات منذ بدء الحملة, حيث اقتربت من نصف البلاغات اليومية الواردة لخط نجدة الطفل, وبلغت نسبتها أكثر من 90% وباقي النسبة للإبلاغ عن أطباء يقومون بتلك الجريمة, وأكثر من 60% من تلك البلاغات لرجال, منهم أولياء أمور لفتيات أطفال وكانوا يعتزمون إجراء عملية الختان لبناتهم وتراجعوا بعد أخذ المشورة.



