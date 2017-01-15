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سفير مصر بالكويت ورئيس مجلس الأمة يبحثان دعم التعاون الثنائي

سفير مصر بالكويت ورئيس مجلس الأمة يبحثان دعم التعاون الثنائي

سفير مصر بالكويت ورئيس مجلس الأمة يبحثان دعم التعاون الثنائي

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بحث سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم /الثلاثاء، سبل دعم التعاون الشعبي المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقال القوني - في تصريح صحفي، على هامش اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الأمة الكويتي - إن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دفعها إلى آفاق أرحب وأوسع، أخذا في الاعتبار الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت يومي /السبت/ و/الأحد/ الماضيين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي قد التقى - خلال زيارته إلى الكويت بمقر إقامته بقصر بيان - برئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، وأكد - خلال اللقاء - أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية - الكويتية، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.


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