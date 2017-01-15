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تأجيل محاكمة 15 متهما في أحداث "السفارة الأمريكية الثانية"إلى 5 ديسمبر

تأجيل محاكمة 15 متهما في أحداث "السفارة الأمريكية الثانية"إلى 5 ديسمبر

تأجيل محاكمة 15 متهما في أحداث "السفارة الأمريكية الثانية"إلى 5 ديسمبر

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أرجأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، إلى جلسة 5 ديسمبرالمقبل.

وأسندت النيابة العامة في ختام تحقيقاتها اتهامات بالتجمهر وتعريض السلم العام للخطر للمتهمين وكذلك ارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي وإصابة آخرين والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.


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