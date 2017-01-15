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رئيس هيئة البترول يصل موقع حريق خط بترول ايتاي البارود

رئيس هيئة البترول يصل موقع حريق خط بترول ايتاي البارود

رئيس هيئة البترول يصل موقع حريق خط بترول ايتاي البارود

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وصل المهندس عابد عزالرجال رئيس هيئة البترول الى موقع حريق خط بترول ايتاي البارود.

وقال رئيس الهيئة - في تصريح خاص لموقع "أخبار مصر"، انه تم ابلاغنا ظهر اليوم الأربعاء بأن هناك مجموعة من اللصوص قاموا بكسر خط البنزين وتمت مواجهتهم واغلاق الخط ، وعزله بالكامل ، لكن كميات البنزين التي تسربت للأرض اشتعلت في وقتٍ لاحق الامر وحدث اشتعال للنار .

وأكد عابد عزالرجال أنه تم ابلاغ الحماية المدنية ووزارة الداخلية والصحة منعاً لوقوع اصابات في الارواح .


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