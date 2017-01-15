اهم احداث اليوم الخميس 13 يونيو

إعداد وتحرير/ أمانى عبد المنعم

إيمانا بأهمية تعزيز العمل الأفريقى المشترك و لمكافحة أفة الفساد ونشر الوعى بمفهومه ولتحقيق التنمية المستدامة وتطلعات الشعوب الأفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدل والكرامة..اختتمت اليوم الخميس، أعمال المنتدى الافريقي الأول لمكافحة الفساد في مدينة شرم الشيخ

اليوم..اختتام المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

رئيس المركزى للمحاسبات :الفساد يشكل تحديا هائلا أمام التنمية

المشاركون بمنتدى مكافحة الفساد يؤكدون خطورته على اقتصاديات افريقيا

الرقابة الإدارية: مكافحة الفساد باستخدام التكنولوجيا أفضل طرق التنمية

وزير داخلية زامبيا : نحرص على تطوير قدراتنا التكنولوجية لمكافحة الفساد

رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال يدعو لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية

بالفيديو.. رئيس هيئة الرقابة الإدارية يعلن توصيات منتدى مكافحة الفساد

المنتدى الإفريقي يؤكد على ضرورة وضع خطة متكاملة لمكافحة الفساد فى إطار اهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بدعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019، انطلقت اليوم الخميس فعاليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء, والذي يستمر حتى 20 يونيو الجاري

بدء تدريب مكافحة الإرهاب لعناصر"تجمع الساحل والصحراء"بقاعدة محمد نجيب

للتأكيد على استمرار جهود الحكومة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى للمجلس، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل

اليوم..مدبولي يرأس الاجتماع الاسبوعي للحكومة

"النقل" و"التعليم العالي" تبحثان إنشاء معهد تكنولوجيا السكك الحديدية

مدبولى يطالب الوزراء بمضاعفة الجهود لخدمة الوطن والمواطنين

مجلس الوزراء يستعرض منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة

الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية

"الوزراء" يعيد 219 ألف فدان بتوشكى لأصلها كأملاك دولة خاصة

مدبولى يشهد توقيع بروتوكول تحويل مباني التراث إلى مراكز إبداع





فى عرض لجهود الحكومة لتطوير شبكة السكك الحديدية على مستوي الجمهورية، وكذلك خطوط مترو الأنفاق، فضلاً عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية على مستوي الجمهورية.. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية بشقيها للركاب والبضائع، وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير السكك الحديدية وربطها بالموانيء





اهم ما ورد بموقع الاخبار اليوم:

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