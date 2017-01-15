المترو يعلن الاستعدادات النهائية لتشغيل محطات هارون وألف مسكن

اجتمع المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانه فى إجتماع طارئ مع جميع مساعدي وقيادات الشركة بالخطوط الثلاثة جاء ذلك بناءا على تعليمات وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بأفتتاح المحطات الجديدة ( هارون - ألف مسكن - نادي الشمس ) من الجزء الأول من المرحلة الرابعه للخط الثالث للمترو والمقرر تشغيلها تشغيل تجريبى بالركاب بعد الإنتهاء من التشغيل التجريبي بدون ركاب والتأكد من انتهاء كافة الإختبارات التشغيلية وأنظمة المسير بداية من يوم السبت القادم يتبعهم تشغيل محطة هليوبوليس خلال احتفالات اكتوبر المقبلة للإنتهاء من وضع اللمسات النهائية بالمحطة .







جاء تشغيل هذه المحطات تزامنا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية كافة التسهيلات التي تساهم في نجاح كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر ابتداء من الحادي والعشرين من الشهر الحالي والتى ستساهم في نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس إلى عدد من الاستادات.





صرح أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه نوقش خلال الأجتماع كافة التجهيزات المتعلقة بتشغيل المحطات الجديدة بالخط الثالث والذى يقدم خدمة لا تقل عن الخدمة المقدمة فى الدول الأوروبية حيث يعمل به أسطول من القطارات تقدر بـ " 15 قطار" جميعها مكيفة الهواء بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل ( ٥:١٥ صباحاً ) وحتى الساعة ( الواحدة صباحاً ) بعدد رحلات ( 420 ) رحلة يومياً وبزمن تقاطر" 5 دقائق " بين كل قطار.





وأضاف أن الخط الثالث يعمل من محطة العتبة والتى تعد محطة تبادلية مع الخط الثانى حتى محطة نادى الشمس بعد افتتاحها جميعها محطات مجهزة على أعلى مستوى من سلالم متحركة ومصاعد كهربائية بجميع المحطات ، جميع المحطات والقطارات مكيفة الهواء ، توجد أيضاً مولات تجارية بالمحطات الكبرى وتوجد عيادات طبية مجهزة على أعلى مستوى بكل محطة ، توجد بوابات إلكترونية تعمل بنظامي الكارت الذكي وتذكرة الرحلة الواحدة مضيفاً إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وأن كافة أعمال التشغيل والصيانة من مهندسين وفنيين وإداريين تعمل بأيدي مصرية ١٠٠٪





أما عن المحطات الجديدة أوضح عبدالهادي أنها تتميز بعدة مميزات عن غيرها لأول مرة يوجد بكل محطة عدد ( ٢ ) مصعد كهربائي واحد من مستوى الشارع حتى صالة صرف التذاكر والأخر من صالة صرف التذاكر حتى مستوى الرصيف وأيضاً سلالم متحركة من مستوى الشارع إلى مستوى الرصيف لأول مرة أيضاً وذلك تيسيرا وتسهيلا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من مرتادي مترو الأنفاق ، أيضا تواجد ماكينات VTM واحدة بكل محطة تعمل على إستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضاً إخراج باقى المبلغ بحيث تقوم بتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر والتى تقدر ب ( ٢١ ) ماكينة صرف تذاكر موزعه بالثلاث محطات ، هناك أيضاً ماكينة داخل منافذ صرف التذاكر بكل محطه مخصصة لعمل الإشتراكات ، أيضاً تم تركيب وتشغيل عدد ( ١٤ ) ماكينة XRAY للكشف عن المعادن والمفرقعات منتشرة على جميع المداخل بالمحطات الثلاثه، أيضا هناك شاشات تبين لمشترى التذكره عدد المحطات وثمن التذكره ، أيضاً هناك شاشات متواجده على رصيف كل محطة توضح الوقت المتبقي لقدوم القطار .



