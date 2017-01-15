عبد العال:لامشروعية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

أعلن رئيس مجلس النواب الدكتورعلي عبد العال استنكار المجلس ورفضه الكامل لما صدر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن "قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية" على الأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.



وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعقيبا على بيان عاجل للنائب سعد الجمال اليوم الثلاثاء- إنه لامشروعية للمستوطنات الإسرائيلية، فهى بنيت على أراض محتلة وفقا للقانون الدولى، ومخالفة وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بالأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف: لايجوز لسلطة الاحتلال أن تقوم بممارسات غير مشروعة تغير من طبيعة الأرض المحتلة، إن قرار وزير الخارجية الأمريكي هو والعدم سواء، نستنكره ونرفضه جملة وتفصيلا.

ودعا النائب سعد الجمال، فى بيانه العاجل- رئيس مجلس النواب الممثل العربي فى البرلمان الدولي إلى توجيه خطاب للبرلمان الدولي لوضع بند دائم على أجندة اجتماعاته بشأن ماصدر من وزير الخارجية الأمريكي، متسائلا : من يحمى القانون الدولى وأين الأمم المتحدة ؟ عليها التحرك لحماية القانون الدولي.

وأشار الجمال إلى أن وزير الخارجية الأمريكي قال "إن بناء المستوطنات على أرض الضفة الغربية لايخالف القانون الدولى، أي قانون يقصد قانون القوة أم قانون الغاب، أم أنه يضرب عرض الحائط بنصوص القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى".. "إن مجلس الأمن الدولى اعتبر فى قرار صادر عنه الأرض المحتلة فى 5 يونيو عام 1967م أرض محتلة لاتمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيادة عليها، المستوطنات ترسيخ للعنصرية التى عفا عليها الزمن فسكانها من اليهود المتطرفين، ولاتفرقة بين الناس بسبب الدين، إن إسرائيل تمارس العدوان الغاشم على غزة ويأتى القرار الأمريكي ليشجع الاستيطان على الأرض المحتلة".



