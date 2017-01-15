وزارة البترول توضح أسباب حريق خط أنابيب بإيتاي البارود

صرح المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول أنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة بتركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة وعلى الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث وقاما بمعاينة المكان وتحرير محضر بالواقعة فى الخامسة مساء.



وعقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال فى المنتج المتسرب جراء الحادث وتمت السيطرة على الحريق فى التسريب الذى بالأرض بالكامل وجارى السيطرة على الحريق بالمنتج المتسرب فى الترعة المجاورة.