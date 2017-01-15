رئيس مجلس النواب يتوجه إلى الصين

غادر اليوم الجمعة على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني البلاد متوجها إلى جمهورية الصين الشعبية فى زيارة رسمية تلبية للدعوة المُوجهة إليه من نظيره الصيني.







وأكد بيان صادر عن المجلس، اليوم الجمعة، أن الزيارة تأتى لتمثل انعكاساً إيجابياً للشراكة الإستراتيجية والتاريخية المصرية الصينية، على كافة المستويات، وخاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء الخصوصية التى تحظى بها العلاقات بين البلدين الصديقين والاى تنعكس على تلاقي وجهات نظر البلدين إزاء العديد من القضايا الدولية محل الاهتمام المُشترك.





من المٌقرر أن يلتقي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق بعدد من المسئولين الصينيين في مقدمتهم رئيس البرلمان الصيني ونائب الرئيس الصيني، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الخامس لآلية التبادل البرلمانية الدورية المصرية الصينية.





وأشار البيان إلى أن تلك اللقاءات تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية في كافة المجالات بما يتلاءم مع حجم ووزن البلدين على الصعيد الدولي والإقليمي.







