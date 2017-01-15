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اليوم .. مجلس النواب يصوت نهائيا على الموازنة العامة وعلاوات الموظفين

اليوم .. مجلس النواب يصوت نهائيا على الموازنة العامة وعلاوات الموظفين

اليوم .. مجلس النواب يصوت نهائيا على الموازنة العامة وعلاوات الموظفين

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يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته العامة للتصويت النهائي علي التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020).

كما يصوت على مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

وتشهد الجلسة الموافقة النهائية علي علاوات يوليو بشأن المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وكام المجلس قد شهد على مدي اليومين السابقين مناقشات موسعة حول الموازنة.


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