اليوم .. مجلس النواب يصوت نهائيا على الموازنة العامة وعلاوات الموظفين

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يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته العامة للتصويت النهائي علي التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020).
كما يصوت على مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
وتشهد الجلسة الموافقة النهائية علي علاوات يوليو بشأن المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وكام المجلس قد شهد على مدي اليومين السابقين مناقشات موسعة حول الموازنة.
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