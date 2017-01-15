كثافات مرورية مرتفعة بالطريق الدائرى والاوتوتستراد

ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الاوتوستراد المتجة لمناطق القطامية والتجمع الخامس ، واعلى دائرى السلام وكوبرى أكتوبر القادم من مدينة نصر والعروبة اتجاه رمسيس والعكس وينصح التوجه لصلاح سالم ونفق الأزهر كبديل جيد فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.







وشهدت معظم محاور القاهرة والجيزة شهدت اليوم كثافات مرروية متوسطة بسبب زيادة الاحمال ، فيما شهد شارع النيل السياحى، والبحر الاعظم كثافات محور، صلاح سالم وطريق السويس العين السخنة كثافات وبفضل محور النصر كبديل جيد.





وظهرت كثافات أعلى طريق الفيوم الصحراوى لحادث تصادم ، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.





وتباطأت الحركة اعلى كوبرى عباس وكوبرى الجامعة و15 مايو، وبمخرج نفق المرغنى وزهراء المعادى وطريق الاوتوستراد القادم من حلوان للمعادى ،وللمتجه إلى القاهرة شهد ظهور كثافات مرتفعة فى ظل تواجد مروري مكثف لتيسير الحركة.





وشهدت منطقة الكورنيش ومحيط ماسبيرو وللمتجة للمعادى ظهور كثافات ومحور الثورة أمام المتجه لطريق السويس الصحراوى ومصر الجديدة، ويفضل التوجه لمحور المشير طنطاوى كبديل جيد لحين تصفية الكثافات المرورية.



