الخشت: إعلان قيمة تبرعات معهد الاورام بعد مراجعة كشوف البنوك

صرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بأنه سيتم اعلان قيمة التبرعات لترميم معهد الاورام واوجه صرفها و اسماء المتبرعين قريبا بعد مراجعة كشوف البنوك.



واكد التركيز خلال الفترة القادمة على البحوث المرتبطة ىالمشروعات القومية وحل مشكلات المجتمع وانه سيسلم البحوث بنفسه لصناع القرار والوزارات ليتم تطبيقها مشيرا لتبنى مشروع لتطوير منطقة بين السرايات برفع كفاءة المدارس وترميم المبانى وتوفير قوافل طبية للسكان بميزانية تقدر بـ3 ملايين جنيه .

واضاف انه سيتم اقامة مسرح ضخم بمنطقة ملاعب الجامعة تم الانتهاء من تصميمه الى جانب مسارح فرعونية صغيرة لاكتشاف المواهب الفنية مثلما تم التعاقد مع النادى الاهلى لاكتشاف المواهب الرياضية .

ونفى الخشت ماتردد عن وجود شهادات مزورة للجامعة على مواقع التواصل الاجتماعى مؤكدا ان شهادات الجامعة مؤمنة ضد التزوير وعليها العلامة المائية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد عثمان الخشت،اليوم في الجامعة، بمناسبة التقدم التاريخي للجامعة في تصنيف شنغهاي وQS البريطاني للتخصصات،حيث قفزتّ الجامعة نحو 100 مركز في تصنيف شنغهاي الصيني الذي يعتبر من أهم التصنيفات الدولية للجامعات كما تقدمت في تصنيف QS البريطاني بنسبة 110% عن عام 2017، من خلال التخصصات المختلفة.



