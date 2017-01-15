نشرة المساء من أخبار مصر

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الخارجية تعلن تنفيذ المرحلة الأولى من
مشروع التأشيرة الإلكترونية
رئيس الوزراء يتابع اجراءات تصنيع "التابلت" في مصر
النقض تؤيد السجن المؤبد والمشدد للمتهمين في أحداث مسجد الفتح
بدء تصحيح مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للثانوية العامة
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ خطة تطوير منظومة الرعاية الصحية
السيسي يوجه الحكومة بتوفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار
المحرصاوي يتابع سير الامتحانات بكليتي العلوم والتجارة بنات الأزهر
المشدد 15 عاما لمتهمين اثنين وبراءة 4 آخرين في قضية ثأر أوسيم
السيسي يوجه بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح بطولة الأمم الأفريقية
عبد العال: حريصون على النسب الدستورية للتعليم والبحث العلمى بالموازنة
مبدئيا..البرلمان يوافق على مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا
السفير الفرنسي: زيارة ماكرون لمصر فتحت آفاق جديدة للتعاون
عبد العال: الدولة بدأت إصلاح الصحة والتعليم..فلا تتعجلوا اقتطاف الثمار
الكويت: نؤيد ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها
الحكومة الكندية تدعم جهود منع انتشار الأسلحة النووية
لبنان: وزير شئون الرئاسة يحرص على العيش المشترك و"اتفاق الطائف"
وكالة الطاقة الذرية تعرب عن توترها بشأن الملف النووي الإيراني
بوتين يهنئ توكايف بفوزه في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان
الصومال: مقتل 3 مسلحين لحركة "الشباب" واستعادة 3 قرى بإقليم "جدو"
الأمم المتحدة ترجح نزوح مليوني سوري إلى تركيا إذا احتدمت الاشتباكات
الجيش السوري يوسع عملياته العسكرية في حماة وإدلب
"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 16.7 مليار جنيه
عبور 55 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 4.2 مليون طن
"فيتش" العالمية للتصنيف الإئتماني تطلق أول أكاديمية للإئتمان في مصر
"جلوبال تليكوم" تمنح البورصة ارتفاعات جيدة وسط ترقب لمحفزات جديدة
تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.8% في مايو
مدرب المغرب يسمح للحارس المحمدي بالبقاء مع مالاجا لحسم الصعود لليجا
بعد فوزه بها للمرة ال` 12.. "رولان جاروس" البطولة المفضلة لنادال
أشرف صبحي يستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي للمصارعة
"نادي مصر للمقاصة": تعاقدنا مع "ميدو" لحصد الألقاب المحلية والأفريقية
الآثار تعمل على وقف بيع قطع آثار مصرية بصالة مزادات كريستيز بلندن
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