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الأزهر يدين التفجير الإرهابي بمسجد بشرق بغداد

الأزهر يدين التفجير الإرهابي بمسجد بشرق بغداد

الأزهر يدين التفجير الإرهابي بمسجد بشرق بغداد

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أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم خلال صلاة الجمعة بمسجد بشرق بغداد، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من ٢٠ آخرين.

وأكد الأزهر، فى بيان مساء اليوم، أن استهداف الآمنين ودور العبادة أمر ترفضه كافة الشرائع السماوية وتأباه القيم الإنسانية، ويؤكد تجرد مرتكبيه من أدنى معاني الإنسانية.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء للعراق رئيسًا وحكومة وشعبًا ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


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