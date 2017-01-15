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اجتماع اللجنة الرباعية للوزراء العرب المعنية بالأزمة مع إيران بالقاهرة

اجتماع اللجنة الرباعية للوزراء العرب المعنية بالأزمة مع إيران بالقاهرة

اجتماع اللجنة الرباعية للوزراء العرب المعنية بالأزمة مع إيران بالقاهرة

تاريخ النشر

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعا وزاريا لها اليوم الثلاثاء بالقاهرة برئاسة أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية فى الإمارات وبمشاركة الدول الأعضاء فى اللجنة (مصر والسعودية والبحرين)، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى وقت لاحق اليوم.

واستعرضت اللجنة تقريرا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول العربية سياسيا واقتصاديا وإعلاميا.

كما أعدت اللجنة بيانا حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرار رفعته إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب فى دورتهم الجديدة ضمن بند "التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية".

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