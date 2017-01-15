مصر تؤكد دعمها للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ان مصر تدعم بشكل كبير المجلس العربي للاختصاصات الصحية للقيام بدورها للارتقاء بالطبيب والفريق الطبي العربي بما يحقق طموحات المريض العربي.

جاء ذلك اليوم الإثنين خلال اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية برئاسة مصر، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان في كلمتها أن الجامعة العربية أنشئت لتكون كيانا عربيا قويا وملاذا لجميع العرب يجمعهم ويوحد كلمتهم على ما فيه الخير لأمتنا العربية، مؤكدة أنه لن يتم ذلك إلا من خلال مؤسسات قوية تهدف لتجميع القوى العربية بما يدعم الشعوب، ويحفظ السيادة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه لا شك في أن "المجلس العربي للاختصاصات الصحية" هو أحد هذه المؤسسات العريقة التي تم تأسيسها منذ أكثر من أربعين عاما، قدم خلالها الكثير والكثير، ولازال المنتظر منه خلال المرحلة القادمة تقديم المزيد.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أنه في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها العديد من دولنا العربية، لابد أن يقوم هذا المجلس بالدور المنوط به، بالإضافة إلى دوره التنموي لتقديم المساعدة الفنية للدول العربية وتبادل الخبرات بين شعوب الأمة مشيرة إلى أنه تم تأسيس هذا الكيان ليتكفل بإمداد مجتمعاتنا العربية بأطباء على مستوى علمي متميز يليق بالمواطن العربي، ويرقى للمنافسة الدولية.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية مر على مدار السنوات الأخيرة بفترة عصيبة، أدت إلى إضعاف قراراته وانصراف الدول الأعضاء عن سداد التزاماتها المادية نحوه، موضحة أن اليوم تتم عودة المجلس إلى سابق عهده وبشرعية جديدة مستمدة من قرارات أصحاب المعالي وزراء الصحة العرب الذين امتلكوا الشجاعة واقتحموا هذا الملف واتخذوا قرارهم الجريء بإعادة تشكيل الكيان كاملا، لنفتح بذلك صفحة جديدة في تاريخ هذا المجلس، ولنصدر له شهادة ميلاد جديدة لن تكتب إلا من خلال جهودكم وعملكم الدؤوب.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إن وزراء الصحة العرب كانوا قد اتخذوا قرارهم رقم (1) في الدورة العادية رقم (52) المنعقدة في مايو الماضي بـ"جنيف" بوضع خارطة طريق لإعادة المجلس العربي للاختصاصات الصحية إلى مساره الصحيح، وتكونت هذه الخارطة من عدة خطوات؛ كانت الخطوة الأولى في الأردن الشقيق مطلع شهر يونيو الماضي، وفيها تم نقل مهام الأمين العام إلى السيد الدكتور عمر عوض الرواس، الذي نراهن عليه بقوة في المرحلة القادمة، وندعوكم إلى التعاون معه ودعمه في مهامه الجسيمة.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان أن الخطوة الثانية كانت هي تشكيل الهيئة العليا، والاجتماع بالقاهرة لانتخاب رئيس ونائبين وإقرار اللائحة الجديدة والنظام الأساسي، وهو ما نحن بصدده اليوم، لافتة إلى أنه وبعد مرور مئة يوم فقط على اجتماعنا في جنيف، ها نحن نأخذ الخطوة الثانية في طريقنا نحو استكمال مسيرة التصحيح قائلة: إنه إنجاز نفتخر به، وندعوكم للتمسك بهذه الفرصة لإنجاح هذه المساعي المخلصة.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان أن قرار مجلس وزراء الصحة العرب يعكس أهمية هذا الملف وحرص أصحاب المعالي الوزراء على اتخاذ خطوات عملية نحو تفعيل المجلس العربي والارتقاء بشهادة البورد العربي دوليا حيث وجهت وزيرة الصحة في هذا الصدد بسرعة سداد كافة متأخرات وزارة الصحة والسكان المصرية إلى حساب المجلس العربي للاختصاصات الصحية، كما خاطبت أصحاب المعالي وزراء الصحة العرب لحثهم على اتخاذ خطوات مماثلة لدعم ميزانية المجلس.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم انتخاب دولة سلطنة عمان، رئيسا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

واشار إلي ان الاجتماع حضره عددا من وزراء الصحة بالدول العربية بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وعددا من ممثلي الدول العربية.

واوضح مجاهد ، انه تم طرح اللائحة الجديدة للهيئة العليا للتصويت عليها طبقا لما تم إقراراه باجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف مايو 2019، حيث تم تفويض صلاحية إقرار اللائحة للهيئة العليا احتراما للنصوص والاعتبارات التأسيسية الواردة في بروتوكول إنشاء المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

يذكر أن الهدف من تأسيس "المجلس العربي للاختصاصات الصحية" هو العمل على تحسين الخدمات الطبية في الوطن العربي عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الاختصاصات وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية، ووضع مواصفات التدريب المعترف به خلال إعداد الاختصاصي في فروع الطب المختلفة من كافة نواحيه والعمل على استكماله ومراقبة احتفاظه بمستواه المقرر مع مراجعته دوريا لتطويره مواكبة للتقدم الطبي، بالإضافة إلى وضع أسس تقييم المستوى العلمي والفني والمهني للأطباء الذين يرغبون في ممارسة الاختصاصات بعد إتمام التدريب المعترف به.



