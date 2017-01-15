نشرة المساء من أخبار مصر

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غداً..قمة مصرية بيلاروسية لبحث توسيع
التعاون المشترك في مختلف المجالات
الرئيس يبحث مع رئيس وزراء بيلاروسيا تعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب
إمام مسجد بنيوزيلندا يشيد بإدانه الأزهر لحادث كرايستشيرش الإرهابى
راضي: مصر الشريك الاقتصادي الأساسي لبلاروسيا في القارة الافريقية
الخارجية: مصر تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشيو
وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر
في ختام التحقيقات بحادث قطار رمسيس.. النيابة العامة تصدر 5 توصيات
بالصور .. عبد العال يلتقى مديرة لجنة شنغهاى لمجلس نواب الشعب الصيني
مدبولي يُتابع مع المسئولين منظومة النظافة والجمع السكني بالقاهرة
اتصالات النواب ترفض استثناء البنك المركزى من "حماية البيانات الشخصية"
السيسي يلتقي كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات البيلاروسية
الأمم المتحدة تطلق مبادرة "إعلام من أجل أهداف التنمية المستدامة" بمصر
وفد برلماني يتفقد مطاري برج العرب والقاهرة إستعداداً لأمم افريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء بيلاروسيا بمقر إقامته بمينسك
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع "مستشفى 500500"
منح صفة مأمور الضبط القضائي لـ50 مهندسا وجيولوجيا بقطاع المياه الجوفية
مجلس الأمن القومي الأمريكي: ترامب لن يسمح لإيران بتطوير سلاحها النووي
زلزال بقوة 6 درجات يضرب غربي الصين دون أنباء عن خسائر
بدء اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي العربي
القوى الوطنية الليبية تعلن دعمها للجيش الليبي في حربه على الإرهاب
"أبو الغيط" يؤكد أهمية الأبعاد الثقافية والعلمية للعمل العربي المشترك
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه
التمثيل التجاري: 316.3 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن
مؤشرات البورصة تتبادل الادوار وسط شراء مؤسسي انتقائي
مدبولي يتفقد أجنحة "سيمليس شمال أفريقيا" ويشهد توقيع مذكرتي تفاهم
منتخب مصر للكونج فو يحصد 13 ميدالية متنوعة في بطولة العالم
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