"التعليم" توضح موقف المعلمين في مسابقة العقود المؤقتة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثانى للعام 2018/2019 قد انتهت بتاريخ 31 مايو 2019.

وقالت الوزارة إن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها في فبراير 2019 كانت واضحة بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب عام 2016.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية وتفعيلًا لتعديلات قانون التعليم الصادرة عن مجلس النواب عام 2019 لتأهيل المديريات التعليمية لتنظيم مسابقات محلية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها حال الإعلان عن فرص تعيينات جديدة بعد موافقة أجهزة الدولة المختصة سوف يراعى الاستعانة بالمتعاقدين المؤقتين الذين أثبتوا كفاءة خلال المسابقة المؤقتة المشار إليها.



