الحكومة تنفي فرض رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول فرض وزارة الصحة رسوم على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة. وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء - أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء, مؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول فرض أي رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف.



وأوضحت وزارة الصحة أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تقدم بالمجان دون تحمل المريض أية تكلفة, وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.

وأضافت أن لائحة الأسعار الجديدة للخدمات بهيئة الإسعاف تطبق فقط على الحالات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين, ومنها خدمة النقل الأساسية داخل المحافظة الواحدة, مشيرة إلى أن هذه الزيادة جاءت لتغطية قيمة التشغيل خاصة في ظل ارتفاع أسعار الصيانة والوقود وعدم تعديل لائحة أسعار خدمات هيئة الإسعاف منذ عام 2009.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة; للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق, وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (02/25354150).



